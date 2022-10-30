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    Mıhlama (Kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Uzadıkça uzayan mıhlama tarifi ve püf noktaları!

    Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden mıhlama, tadıyla damakları çatlatıyor. Peki mıhlama kuymak nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mıhlama tarifi ve püf noktaları...
    • 30.10.2022 - 14:01
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    Mıhlama (Kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Uzadıkça uzayan mıhlama tarifi ve püf noktaları!

    Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde afiyetle yenilen bir yemek olan mıhlama, Trabzon’da ortaya çıkmıştır.

    Kullanıldığı malzemeler sayesinde doyurucudur. Daha çok kahvaltılarda tercih edilir. Görüntüsüyle herkesi kendine çeker.

    Bilinen diğer adıyla kuymak, Karadeniz illerinde popüler yemeklerden biridir. Yapılan yere göre bazı değişiklikler gösterebilir.

    Yapılışının çok basit olması sebebiyle birçok ev hanımı, kahvaltılarda mıhlamayı tercih ediyor. Peki mıhlama kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte mıhlama tarifi ve püf noktaları…

    Mıhlama malzemeleri

    400 gr mıhlamalı peynir (çeçil ya da kaşar da olabilir )

    2 yemek kaşığı tereyağı

    2,5 yemek kaşığı mısır unu

    1 su bardağı su

    Tuz

    Mıhlama (Kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Uzadıkça uzayan mıhlama tarifi ve püf noktaları! #1

    Mıhlama tarifi

    Yöresel mıhlamalık peynir küçük parçalara ayrılır ve su da bekletilir.

    Tereyağı eritilir.

    İyice eriyen tereyağı kokusunu bırakınca içine mısır unu eklenir.

    Tereyağı ve mısır unu kızarıncaya kadar kavrulur.

    Suda bekleyen yöresel mıhlamalık peynir suyuyla beraber mısır ununa eklenir.

    Tahta kaşıkla ileri geri yapılarak sürekli peynir eriyene kadar karıştırılır.

    Kıvam yoğunlaşırsa soğuk su ilave edilip karıştırmaya devam edilir.

    Eriyen peynir uzamaya başlayıp tereyağı peynirin üzerine çıkana kadar karıştırılır.

    Tereyağı mısır ununun üzerini kaplayınca peynir tuzsuz ise tuz ilave edilip karıştırılır.

    Peynir eriyip yukarıya doğru kopmadan uzatıldığında Mıhlama hazırdır.

    Mıhlama püf noktaları

    Mıhlama yaparken bakır tava ve tahta kaşık kullanılmalı,

    Mıhlamalık yöresel peynir yoksa kaşar veya çeçil peyniri kullanılmalı,

    Peynir tuzluysa suda bekletilmeli ve kavrulan mısır ununa suyuyla beraber eklenmelidir.

    Mıhlama (Kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Uzadıkça uzayan mıhlama tarifi ve püf noktaları! #2


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