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    Milas’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Muğla genelinde birçok ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarsa da, araçlarıyla trafikte olanlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 21:37
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    Milas’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Muğla genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

    TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞANDI

    Yatağan - Milas karayolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır, diğer araçların zor anlar yaşamasına neden oldu.

    Milas - Yatağan yolu Tuzabat mevkiinde kayan tır nedeniyle yol kapandı. Uzun süre yolda beklemek zorunda kalan vatandaşların bir bölümü geri dönerken, kalanlar yolun açılmasını bekledi.

    Uzun süren çalışmaların ardından yol ulaşıma yeniden açıldı. Milas Bodrum, Milas Söke bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu fakat ulaşımda sıkıntılar yaşanmadı.

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    KARTPOSTALLIK MANZARALAR DA OLUŞTU

    Milas’ın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerinde ise kar yağışı daha çok etkisini gösterdi. Kısırlar, Söğütçük, Balcılar, Hasanlar gibi kırsal mahallelerde yağan kar doğa ile buluşunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    Kar yağışı Milas merkezde ise sabah saatlerinde başladı ve kısa sürdü. Şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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    Milas’ın yüksek kesimleri beyaza büründü #3

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