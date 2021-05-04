Milföy yufkasıyla pratik: Mantarlı çıtır börek

Sahurda hem lezzetli hem de pratik bir böreği sofralarınıza taşıyarak sevdiklerinizle paylaşmaya ne dersiniz?

Önceden hazırlığı yapılmış ve sahurda sadece pişirilen lezzetleri sıcacık bir şekilde sofraya getirmeyi sevmeyen yoktur. Biz de bunu bilerek öyle bir börek hazırladık ki, iç harcı ve çıtırlığı bu gece olay yaratacak. İç harcı için 3 farklı mantarın lezzetinden faydalansak da, siz tek çeşitle de aynı tadı yakalayabilirsiniz. Önceden hazırlayıp dolapta bekletin, sahura kalktığınızda sadece 15 dakikada çay daha demlenmeden yemeye hazır hale gelsin.

Mantarlı Çıtır Börek Tarifi VİDEO

MANTARLI ÇITIR BÖREK TARİFİ

Malzemeler

- 2 adet milföy

- 50 gr kültür mantarı

- 50 gr kestane mantarı

- 50 gr istiridye mantarı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 100 gr rende kaşar

- 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Mantarları doğrayın ve yüksek ateşteki tavada 3-4 dakika soteleyin. Daha sonra tereyağını ve baharatları ilave edip 1-2 dakika daha pişirmeye devam edin ve ocaktan alın. Milföyleri 4 eşit parçaya ayırın ve birer tanelerini taban birer tanelerini kapak olarak ayırın.

Tabanların üzerine sote mantarlardan koyup üzerine kaşar ekleyin ve kapak kısımlarını üzerine koyup çatalla kenarlarını kapatın. Üzerine çatalla delikler açıp fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 190°C deki fırında 15 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Mantarlı çıtır börek besin değerleri: