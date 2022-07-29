Milli Golfçülerimiz Macaristan’da Yarı Finale Yükseldi

27 Temmuz’da Macaristan’da başlayan 2022 European Men’s & Ladies Team Shield Championship devam ediyor.

EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından Pannónia Golf & Country Club’da organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer alıyor.

18 çukur Stroke play ve 54 çukur Match play oyun formatında düzenlenen organizasyonda Milli takım baş antrenörü Erol Şimşek ve Milli takım baş antrenör yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, Erkek Milli Golf takımı sporcularından Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, Kadın Milli Golf takımı sporcularından ise Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya ülkemizi temsil ediyor.

Bugün oynanan çeyrek final müsabakalarında erkek Milli takımımız rakibi Ukrayna’yla karşılaştı. Yapılan Match Play müsabakasının sonunda Ay Yıldızlı ekibimiz rakibini 0.5’e 2.5 skorla mağlup etti. Yarı finale yükselen Millilerimiz yarın Yunanistan’la karşılaşacak.





Kadın Milli takımımız ilk raundu lider tamamlayarak, bugün oynanacak müsabakaları bye geçmişti. Çeyrek finalde oynanan Match Play’de Yunanistan - Lüksemburg maçının kazananıyla yarı finalde karşılacak olan Millilerimizin rakibi, Lüksemburg’u 2-1 mağlup eden Yunanistan oldu.





30 Temmuz’da sona erecek European Men's & Ladies Team Shield Şampiyonası’nın canlı skorlarına erkeklerde https://www.ega-golf.ch/content/european-mens-team-shield-championship-0#/competition/3582390/leaderboard , kadınlarda https://www.ega-golf.ch/content/european-ladies-team-shield-championship-0#/competition/3582371/players linkinden ulaşabilirsiniz.