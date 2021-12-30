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    Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları bitti mi, saat kaçta bitecek?

    Büyük ikramiye için gerim sayım başlarken henüz bilet almayan vatandaşlar, "Milli piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yanıt arıyor. Peki bilet satışları ne zaman bitecek?
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 12:51
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    Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları bitti mi, saat kaçta bitecek?

    Her sene milyonların umut bağladığı milli piyango çekilişi, yılbaşında tam 120 milyon lira büyük ikramiye veriyor.

    Çeyrek, yarım ve tam halinde satılan biletler için vatandaşlar çoğu zaman dakikalarda sıra bekliyor.

    Bazı vatandaşlar düzine halinde satın alırken, bazıları ise tek biletle şansını denemiş olmayı tercih ediyor.

    Çekilişe son günler kala ise henüz bilet almamış olanlar "Milli piyango yılbaşı biletleri saat kaça kadat satılıyor" sorusuna yantı arıyor.

    Peki Milli Piyango bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 17.00'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak.

    Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek. Bu nedenle 31 Aralık Cuma saat 14.00'dan sonra yılbaşı bileti satışı gerçekleştirilemeyecek.

    Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları bitti mi, saat kaçta bitecek? #1

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