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Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları bitti mi, saat kaçta bitecek?

Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet satışları bitti mi, saat kaçta bitecek?

Büyük ikramiye için gerim sayım başlarken henüz bilet almayan vatandaşlar, "Milli piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yanıt arıyor. Peki bilet satışları ne zaman bitecek?