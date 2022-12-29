Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? 200 MİLYON TL!

200 milyon liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemde yer alıyor. İşte özel çekilişin detayları...

Her yıl binlerce vatandaşın hayallerine kavuşmak umuduyla beklediği büyük ikramiyeye çok az bir zaman kaldı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon lira dağıtılacak.

Çeyrek, yarım ve tam biletlerin satışa sunulduğu MPİ 2023 yılbaşı özel çekilişi hakkında detaylar araştırılıyor. Bilet satın alanlar, çekilişin saati ve kanalını sorguluyor.

Vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek.

Peki Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi belli oldu.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek.