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Milli Piyango 29 Ekim 2021 çekilişi açıklandı mı? Bilet sorgulama ve kazandıran numaralar...

Milli Piyango 29 Ekim 2021 çekilişi açıklandı mı? Bilet sorgulama ve kazandıran numaralar...

Milli Piyango, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi ile tam 20 milyon TL veriyor. Bileti olanlar, 29 Ekim çekilişi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta araştırıyor. İşte MPİ bilet sorgulama...