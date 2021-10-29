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- Milli Piyango 29 Ekim 2021 çekilişi açıklandı mı? Bilet sorgulama ve kazandıran numaralar...
Milli Piyango 29 Ekim 2021 çekilişi açıklandı mı? Bilet sorgulama ve kazandıran numaralar...
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 14:03
Milli Piyango İdaresi, her yıl özel günlerde gerçekleştirdiği çekilişlerini sürdürüyor.
29 Ekim 2021 özel çekilişi ile talihlilere 20 milyon lira kazandıracak olan numaralar merakla bekleniyor.
Bileti olan vatandaşlar, 29 Ekim çekilişi açıklandı mı, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.
Tam biletin 80, yarım biletin 40 ve çeyrek biletin 20 liradan satışa sunulduğu çekilişte talihli numaralar Milli Piyango TV canlı yayınında belirlenecek. Peki Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte MPİ bilet sorgulama...
MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Ekim çekilişi bugün saat 15:30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat devam edecek.
Çekilişin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. 18:00’den sonra da bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden yapılabilecek.