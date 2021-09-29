Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Eylül 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte, 29 Eylül 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında özel günlerle birlikte her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde çekiliş düzenleniyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 29 Eylül MPİ çekiliş sonuçlarını yayınladı. 29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre, amorti rakamlar 0 ve 8 olarak belirlendi.

Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden bilet alanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Şans oyunu severler, ''MPİ 29 Eylül Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

29 EYLÜL 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu.

29 Eylül tarihli çekilişte 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar, "1456925" olarak belirlendi. 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "1837912" oldu.

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