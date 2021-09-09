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- Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Eylül 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Eylül 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 20:46
- Güncelleme : 09.09.2021 - 20:48
Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında özel günlerle birlikte her ayın 9, 19, 29. günlerinde çekiliş düzenleniyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ), 9 Eylül MPİ çekiliş sonuçlarını yayınladı. 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre, amorti rakamlar 0 ve 8 olarak belirlendi.
Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden bilet alanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Şans oyunu severler, ''MPİ 9 Eylül Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı...
9 EYLÜL 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
9 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi.
Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu.
4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 461314 olurken, 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 010642 oldu.
MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE