Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Eylül 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte, 9 Eylül 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında özel günlerle birlikte her ayın 9, 19, 29. günlerinde çekiliş düzenleniyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 9 Eylül MPİ çekiliş sonuçlarını yayınladı. 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre, amorti rakamlar 0 ve 8 olarak belirlendi.

Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden bilet alanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Şans oyunu severler, ''MPİ 9 Eylül Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

9 EYLÜL 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

9 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu.

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 461314 olurken, 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 010642 oldu.

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE