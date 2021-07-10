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    Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte, 9 Temmuz 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 10:19
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    Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi 9 Temmuz MPİ çekiliş sonuçlarını yayınladı. 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre, amorti rakamlar 2 ve 9 olarak belirlendi.

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29. günlerinde çekiliş düzenleniyor. Biletlerini alan oyun severler, MPİ bilet sorgulama ekranını ve şanslı rakamları merak ediyor.

    Milli Piyango çekiliş sonuçları ise MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlanıyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma MPİ bilet sorgulama ekranı...

    9 TEMMUZ 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

    9 Temmuz Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi.

    Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 2 ve 9 oldu.

    4000000TL Kazanan Numara; 294523 olarak açıklandı.

    100000TL Kazanan Numara; 474587 olarak ilan edildi.

    MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE

    Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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