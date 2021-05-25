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- Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
Çılgın Sayısal Loto 24 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte sayısal Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 08:58
24 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 24 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
24 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7 - 16 - 59 - 69 - 78 - 89 ve JOKER: 8