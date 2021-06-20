Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 19 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 19 Haziran 2021 Cumartesi sayısal Loto sonuçları

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 HAZİRAN 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Haziran çekilişinde devreden büyük ikramiye, 170 Milyon 286 Bin 343 TL oldu.

19 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar 21 - 24 - 25 - 48 - 72 - 76 ve joker - 43 oldu.