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- Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
- Haber Merkezi
- 20.06.2021 - 10:26
Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
19 HAZİRAN 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Haziran çekilişinde devreden büyük ikramiye, 170 Milyon 286 Bin 343 TL oldu.
19 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar 21 - 24 - 25 - 48 - 72 - 76 ve joker - 43 oldu.