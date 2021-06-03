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    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto 2 Haziran 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte sayısal Loto sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 10:03
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    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    2 HAZİRAN 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    72 - 46 - 48 - 16 - 43 - 60 + 80 (JOKER)

    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    ÇILGIN SAYISAL BİLET SORGULAMA EKRANI

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