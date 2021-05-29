Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları 28 Mayıs 2021: On Numara bilet sorgulama

On Numara 28 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

28 Mayıs 2021 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Kazandıran numaralar:

4 - 6 - 7 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 30 - 31 - 35 - 49 - 50 - 55 - 56 - 59 - 66 - 70 - 74 - 76 - 77





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.