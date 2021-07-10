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- Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama
Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama
- Haber Merkezi
- 10.07.2021 - 10:19
On Numara çekilişi, pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor.
9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 20:00'de yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor. İşte 9 Temmuz Milli Piyango On Numara sorgulama ekranı...
9 TEMMUZ 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazandıran numaralar:
2 - 5 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 26 - 32 - 41 - 46 - 47 - 48 - 50 - 54 - 58 - 59 - 75
ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.
ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI
Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir.
Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.
Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.
Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.