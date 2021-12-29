Milli Piyango yılbaşı bileti internetten nasıl alınır? Milli Piyango online bilet alma ekranı 2022

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala ''Milli Piyango yılbaşı bileti internetten nasıl alınır?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 2022 Milli Piyango online bilet alma ekranı...

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor.

Yeni yıla zengin olarak girmenin hayallerini kuran vatandaşlar, Milli Piyango bileti alarak şansını deniyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyip bayilere gitme fırsatı bulamayanlar, Milli Piyango Online'dan bilet alma konusuna ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği oyunda çekiliş, 31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl satın alınır? İşte 2022 Milli Piyango bilet alma ekranı...

MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?

Milli Piyango, yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satışa sunuldu.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekişinde bilet fiyatları kategoriye göre değişecek.

2022 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde: Tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet ise 30 TL.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi Kanal D'den naklen izlenebilecek.

Kanal D'de saat 23.00 itibarıyla büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.