Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi 2022

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi 2022

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Peki tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İşte Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Milli Piyango yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bileti alarak şansını deniyor.

2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı ve çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları Milli Piyango tarafından açıklandı.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte talihli adaylarının yılbaşı çekilişi heyecanı şimdiden başladı. Bu noktada 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları araştırma konusu oldu.

Peki çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletleri ne kadar? 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı kaç TL? İşte yılbaşı özel çekilişi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

MPİ tarafından her yılbaşında özel olarak gerçekleştirilen çekiliş için ikramiye tutarı belirleniyor.

2022 yılbaşı için belirlenen tutar tam 120 milyon lira olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

31 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” sayfasından yapılabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor.

Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.