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    Milli Saraylar, 2022'de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı

    Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ardından turizmde yaşanan hareketlilik sonrası Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 98 artış gösterdi.
    • 02.01.2023 - 16:27
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:59
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    Milli Saraylar, 2022'de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı

    Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yıllık ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

    Kovid-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, gişe verilerine de yansıdı.

    2021 ve 2022'nin ziyaretçi verileri arasında dikkat çeken bir fark kaydedildiği belirtilirken, turist sayısının geçen yıla göre yüzde 98 artışla, 6 milyon 649 bin 163’e ulaştığı bildirildi.

    2021 yılında bu rakamın, 2 milyon 957 bin 187 olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

    Rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar'ın, rekor ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı.

    2022 verilerine göre; 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı, rekor turist sayısına öncülük etti.

    Anadolu Yakası'nın en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi ise, turist sayısını 132 bin 199'dan, 392 bin 804'e çıkardı.

    Milli Saraylar, 2022'de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı VİDEO

    2019 ve 2022 verileri arasında yüzde 58 artış gözlendi

    Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla, pandemi öncesi oranını da geçti. 2019 ve 2022 verileri arasında yüzde 58 artış gözlendi.

    Pandemi etkisinin turizmde yeni yeni kendisini hissettirmeye başladığı 2019 yılında, ziyaretçi sayısı 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçti.

    İslam Medeniyetleri Müzesi 777 bin 736 kişiyi ağırladı

    Ziyaretçi verilerinde İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkat çekti. 8 Nisan 2022 tarihinde ziyaretçiyle buluşan İMM, bugüne kadar 777 bin 736 kişiyi ağırladı.

    2021 yılının Nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçi sayısını artırdı.

    DHA'nın aktardığına göre Müze, 2022 yılında 185 bin 425 kişinin uğrak noktası oldu.

    Milli Saraylar, 2022 de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı #1


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