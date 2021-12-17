Milli Saraylar İdaresi KPSS 60 puan ile 203 personel alacak! İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Milli Saraylar İdaresi KPSS 60 puan ile 203 personel alacak! İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Milli Saraylar İdaresi, en az 60 KPSS puan ile 203 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki 2021 Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

657-4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin sınav duyurusu, https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte Milli Saraylar İdaresi personel alım branş dağılımı ve başvuru şartları...

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Aralık 2021 tarihinde başlayan başvurular, 24 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Başvuru Şartları Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personel (El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.