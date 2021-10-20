Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız subay alımı: MSB subay alımı başvuru şartları ve tarihleri 2021

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS şartsız subay alımı ilanı yayınladı. Peki MSB subay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 MSB subay alımı başvuru detayları ve ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) KPSS şartı olmaksızın subay alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan istidamı sağlanacak olan sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni adayları ihtiyaç duyulan boş kadrolara yerleştirilecek.

Yayınlanan ilan ile Muvazzaf Subay alımına ilişkin merak edilen başvuru şartları, tarihi ve tüm detayları paylaşıldı.

İlanın yayınlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar için başvuru şartlarının neler olduğu merak konusu oldu.

Peki MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 MSB sözleşmeli subay alımı başvuru detayları ve ekranı...

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı. Adaylar ön başvurularını 07 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilecek.

Şahsen, posta kanalı, dilekçe veya diğer yollar kullanılarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilemeyecek.





MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan subay alımları için başvuracak olan adaylarda aranan şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşı olmak,

Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı okullardan herhangi bir sebepten dolayı çıkmamış olmak,

Yedek subay olamaz kararı bulunmamış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı’nda uzman jandarma, uzman erbaş, muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubay veya bunlardan herhangi birinden istihdam edilmemiş olmak,

Devlet memurluğundan veya herhangi bir kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

Sözleşmeli er veya erbaş iken sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Taksirli suçlar hariç, genel veya özel af kanunu kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış herhangi bir suçtan hükümlü olmamak,

Devletin güvenliğine karşı, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenmiş, kişinin hürriyetini elinden almak, devletin sırlarına karşı, kamu güvenine karşı suçlardan herhangi birine sahip olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak hareketlerde bulunmamış olmak,

Herhangi bir kadın veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış veya yaşamıyor olmak, gayritabii cinsel eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş sınavlar sonucunda yayınlanmış olan değerlendirme sıralamasında bulunmak,

Silah kullanmaya veya taşımaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Terör örgütlerinde veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunmamış olmak, bu faaliyetler içerisinde olan herhangi bir gruba veya topluluğa dahil olmamak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

Alkol, uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Herhangi bir işte çalışmış ya da hala çalışıyor ise çalıştığı yerden müspet belge almış olmak,

Bakanlık tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşıyor olmak.

(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

(c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.