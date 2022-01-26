Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır'da buz pateni yapan milli sporcu İklim Şentunalı, yayınladığı videoyla çok sayıda beğeni aldı.

Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olması ve doğal güzellikleri itibariyle oldukça ilgi görüyor.

Kış aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği göl, bu kez milli sporcuyu ağırladı.

Milli sporcu İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı.

BUZ PATENİ PERFORMANSINA YOĞUN İLGİ

Şentunalı'nın Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansının videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Milli sporcu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üstünde buz pateni yaptı ViDEO

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Ardahan'da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.