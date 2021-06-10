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    Milli Takım EURO 2020 şarkısı: Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısı sözleri

    Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ’un birlikte söylediği A Milli Takım Şarkısı "Bizim Çocuklar", TFF tarafından paylaşıldı. Milli Takım şarkısının sözleri ise araştırma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 09:20
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    Milli Takım EURO 2020 şarkısı: Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısı sözleri

    A Milli Takımı için EURO 2020 mücadelesinde geri sayım başladı.  Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği maçlar 9 Haziran itibariyle başlayacak.

    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi.

    2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” ve Mustafa Sandal’ın “Pazara kadar değil mezara kadar” şarkıları tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar" için ise Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.

    Şarkıda milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

    Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısının sözleri ise gündemin merak edilenleri arasında. İşte Bizim Çocuklar şarkı sözleri..

    Milli Takım EURO 2020 şarkısı: Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısı sözleri #1

    MİLLİ TAKIM ŞARKISI EURO 2021

    BİZİM ÇOCUKLAR

    Seni deli gibi sevdik
    Her şeyden fazla
    Güneş gibi doğdun
    Hep en doğru zamanda

    Havaya gir de bir yüksel
    Kopsun burda fırtına
    Gittiğin yerde biz varız
    Ölene kadar arkanda

    Çünkü bizde aşk
    Gerçek ve asil
    Sorgu sual yok fazla
    Karşımıza kim çıkarsa çıksın
    Gözümüz hep yukarda

    Zirveye çıkalım gel birlikte
    Çıkalım da olay olsun
    Orda bi toplansın bayraklar
    Dikelim de olay olsun
    İnat diye buna derler
    Görecek herkes sonunda
    İnat diye buna derler
    Tarih yazacak bizim çocuklar

    Zirveye çıkalım gel birlikte
    Çıkalım da olay olsun
    Şöyle bi sallansın bayraklar
    Dikelim de olay olsun
    İnat diye buna derler
    Görecek herkes sonunda
    İnat diye buna derler
    Tarih yazacak bizim çocuklar

    Yık duvarı acıma
    Yok kralın tacı da
    Yok baharı kışı da
    Sensin ilacı da
    Bi dönsen virajı da
    Kupaların yamacına
    Uzansan inadına
    Bizim Çocuklar!

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