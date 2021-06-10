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- Milli Takım EURO 2020 şarkısı: Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısı sözleri
Milli Takım EURO 2020 şarkısı: Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısı sözleri
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 09:20
A Milli Takımı için EURO 2020 mücadelesinde geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği maçlar 9 Haziran itibariyle başlayacak.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi.
2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” ve Mustafa Sandal’ın “Pazara kadar değil mezara kadar” şarkıları tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar" için ise Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.
Şarkıda milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.
Bizim Çocuklar Milli Takım şarkısının sözleri ise gündemin merak edilenleri arasında. İşte Bizim Çocuklar şarkı sözleri..
MİLLİ TAKIM ŞARKISI EURO 2021
BİZİM ÇOCUKLAR
Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!