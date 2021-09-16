Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu’ndan yürek burkan itiraf: Çocukken kanserdim…

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki performansıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran Tuğba Şenoğlu, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Şenoğlu, voleybol kariyerini anlatırken kanser atlattığını açıkladı.

Filenin Sultanları performansları ve başarılarıyla gurur sembolü olmaya devam ederken, Tokyo 2020'deki başarısıyla öne çıkan isimlerden biri de milli sporcumuz Tuğba Şenoğlu oldu.

A Milli Takım Voleybol Takımımızda 4 numaralı formanın sahibi 98 doğumlu Şenoğlu, kariyeri ve güzelliğinin yanı sıra takımın aynı zamanda en genç isimlerinden.

NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Sosyal medyada büyük ilgi gören Şenoğlu, YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı. Voleybol kariyerine dair soruyu cevaplayan genç voleybolcu, küçüklüğüne dair bir itirafta bulundu.

Çocukken kanser hastası olduğunu ve bu nedenle sporu bırakması gerektiğini söylemelerine rağmen vazgeçmediğini dile getiren Tuğba Şenoğlu'nun hikayesi sevenlerini duygulandırdı.

Bir takipçisinden gelen "Voleybola nasıl başladın?" sorusunu yanıtlayan Şenoğlu o anları şu sözlerle anlattı:

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"KANSER ATLATTIĞIM İÇİN AİLEM İSTEMEDİ"

"Ben Tarsus'ta yaşadım büyüdüm. Seçmeler vardı, sınıfın en uzunu olduğum için beni seçtiler. Okul sonrası por salonuna götürdüler. Orada antrenman yaptık. Eve geldiğimde annemlere söyledim. Annemler hem uzak olduğu için kabul etmedi hem de benim bir rahatsızlığım vardı. Ben küçükken kanserdim. Büyük bir operasyon geçirdim. O yüzden pozitif yaklaşmamışlardı. O yüzden bende ısrar etmedim. Zaten derslerim de iyiydi bu yüzden voleybolu hiç düşünmüyordum.

"HOCAM ÇOK ISRAR ETTİ"

Hocam Hasan Baykara annemi aradı, neden kızınızı yollamıyorsunuz dedi. Annem de durumları söyledi. Hoca çok ısrar etti 2-3gün sonra annem beni götürdü ve voleybola başladım. Önce Tarsus Belediye'de oynadım daha sonra Vakıfbank'a transfer oldum. O zamandan beri de oynuyorum."