Haberler

Yaşam Haberleri

Millilerin ilk rakibi: Türkiye-Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Millilerin ilk rakibi: Türkiye-Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'Dev adamlar' Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçta Uruguay ile mücadele verecek. Basketbol severler, Türkiye - Uruguay maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta araştırıyor. İşte müsabakanın detayları