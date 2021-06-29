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- Millilerin ilk rakibi: Türkiye-Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Millilerin ilk rakibi: Türkiye-Uruguay basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 17:24
Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
Kanada'da Olimpiyat biletini alabilmek için mücadele edecek olan Dev Adamlar, Güney Amerika takımı Uruguay ile iki maç oynayacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde de karşı karşıya gelecek.
Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
Peki Türkiye-Uruguay basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?İşte, Türkiye Uruguay basketbol maçının ayrıntıları...
TÜRKİYE-URUGUAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Uruguay basketbol maçı Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak. Karşılaşma 30 Haziran TSİ ile 05:35'te başlayacak. Mücadele NTV ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.