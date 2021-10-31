Milyonlarca emekli merakta! 2022 en düşük ve en yüksek SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli merakta! 2022 en düşük ve en yüksek SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki 2022 ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli olan vatandaşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.

Ocak ayına yaklaşılmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı, gündemdeki yerini adı. Milyonlarca vatandaş, gözlerini memur ve emekli maaş zammı için gelecek resmi açıklamalara çevirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık oran kaldı. Bu oranlar açıklandıktan sonra Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli olacak.

Ancak vatandaşlar, güncel enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zamı araştırmaya başladı. Peki, 2022 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2022 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek ve böylece 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

EMEKLİLİK ÜCRETLERİ YAŞANABİLECEK NOKTAYA GELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, emekli maaşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.'' ifadelerini kullandı.