Milyonların beklediği gün! TOKİ 2022 indirim başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vatandaşların bütçesine göre ev hayalini gerçekleştiren TOKİ'nin, her yıl düzenlediği indirim kampanyası başladı. Yüzde 22 indirim fırsatı sunan TOKİ 2022 başvurusu ve şartları da belli oldu.

Her geçen gün artan konut fiyatları, asgari ücretle çalışanları ve emeklilerin konut satın alma hayallerini etkilese de TOKİ, vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev sahibi olan ve taksitlerini ödemeye devam eden kişilerin için uygulanacak olan TOKİ indirim kampanyası da başladı.

Dar gelirli vatandaşlara düşük bütçeli taksitlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıran TOKİ, başvuru tarihi ve şartları duyurdu.

Başvuruda bulunmak isteyenler, . TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman? TOKİ indirim kampanyası şartları neler, başvuru nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

TOKİ 2022 İNDİRİMİ NE ZAMAN, NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan TOKİ indirim kampanyası bu sene 22 Mart’ta başlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ İNDİRİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir.

TOKİ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.