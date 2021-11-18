Milyonların en büyük hatası! Bakın çay aslında nasıl demlenirmiş...

Milyonların en büyük hatası! Bakın çay aslında nasıl demlenirmiş...

Türkiye'nin 81 ilinde her sofrada kendine yer bulan çay, demleme tekniğiyle daha da zenginleşiyor. Ancak çay demlerken sıkça yapılan bir hata var...İşte ödüllü çay demleme tekniği.

Bir evi belki de ev yapan, insanın içini ısıtan, muhabbetlerin dostu ve her öğün sofrada bulunan çay...

Yıllardır her Türk mutfağında harıl harıl kaynar. Ancak neredeyse her evde demlenilen çayda çok sık yapılan bir hata var.

Bu hataya göre önce çayı ardından suyu koyan vatandaşların lezzeti kaçırdığı ve önce suyun konulması ardından da çay eklenmesi gerektiği belirtildi.

ÖNCE ÇAYI KOYMAK HAŞLAMAK DEMEK

İşin ustaları, önce çayın ardından kaynamış suyun konulmasını çok yanlış buluyor. Çünkü bu sayede çay demlenmiş değil, haşlanmış oluyor.

Eğer önce kaynamış su demliğe dökülür, ardından da çay eklenirse bu sefer demleme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu taktiğin birçok yarışmadan birincilikle çıkması ise duyanları şaşırtıyor.

"ÖNCE SU, SONRA ÇAY"

Çay demleme konusunda bir diğer pratik nokta ise suyun demliğe eklenme şekli.

Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüz zaman, kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli bir hal alır.