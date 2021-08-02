Milyonların merak ettiği soru: Orman yakmanın cezası nedir?

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları milyonların yüreklerini yakarken, akıllarda bir soru da yerini aldı: Orman yakmanın cezası nedir? İşte o sorunun yanıtı...

Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ile canla başla mücadele edilirken, cumhuriyet başsavcılıklarının yangınlara ilişkin başlattığı soruşturmalar sürüyor.

Sabotaj ve terör şüphelerinin araştırıldığı Türkiye'de orman yangınına yol açan şahısların müebbet hapis de dahil olmak üzere çeşitli oranlarda hapse mahkum edildiğini, ormanları hedef alan zanlıların cezasız kalmayacağının altı sıklıkla çiziliyor.

Peki kasıtlı olarak orman yangını çıkarmanın veya dikkatsizlik sonucu yangına neden olmanın cezası nedir? İşte orman yangını çıkarmanın bedeli...

ORMAN YAKMANIN CEZASI NEDİR?

Adalet Bakanlığı konunun kendi alanına giren kısmıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

6831 sayılı Orman Kanunu hatırlatılan paylaşımda şu infografiğe yer verildi: