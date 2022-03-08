Milyonların tercihi: Markapia

Kısa sürede büyük yol alan Markapia, âdete başarı hikâyesi yazıyor.

Bilgi, birikim ve tecrübenin ışığında, üretim çeşitliliğini artırarak, milyonlarca müşteriye hizmet sunar konuma gelen Markapia’nın kuruluş yolculuğuna çıkalım ve global arenada gelecek vaat eden markayı daha yakından tanıyalım.

YOLCULUK 1986 YILINDA BAŞLIYOR

Alay Ailesi, tekstil sektörüne 1986 yılında adım atıyor. Monoteks Tekstil, bünyesinde modelhane, dikimhane, denim yıkama ve AR-GE gibi departmanları sayesinde kısa sürede sektörde ilerlemeyi başarıyor. Yatırımlarını, inşaat, hayvancılık, yatırım ve teknoloji sektörlerinde de sürdüren Alay Ailesi, tüm şirketlerini Mono Group çatısı altında topluyor. Bünyesindeki, Monoteks Tekstil, Pulsar İnşaat, İMECE Yatırım, Bomonti Hayvancılık, Alfa Jet Aviation, SAVORAS, Askent İnşaat, CMC Tekstil ve Monoyap şirketleri ile gücüne güç katıyor.

MONOGROUP’UN EN YENİ ÜYESİ MARKAPİA

MonoGroup bünyesinde yer alan yatırımlar tüm hızıyla sürerken; genç iş adamı Ömer Alay, eğitimini yurtdışında tamamlayıp ülkesine dönüyor. Genç iş adamının, mikro ihracat hedefiyle kurduğu ve hızla çalışmalarını başlattığı Markapia, Mono Group’un en yeni üyesi oluyor. 2019 yılında kurulan Markapia, kısa zamanda büyük adımlar atarak e-ticaret alanında hızlı bir büyüme kaydederken, başta web sitesi ve mobil uygulaması olmak üzere tüm altyapısıyla sektörde iddialı bir konuma geliyor.

MARKAPİA.COM 10 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİP

Arkasında üretim teknolojisi, yanında sorumlu çalışanlarıyla her geçen gün ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırarak milyonlarca müşteriye hizmet sunan Marka, kuruluşundan itibaren sadece tek bir müşteri kitlesine değil; kendini farklı tarzlarla yansıtan tüm kimliklere ve tüm ihtiyaç kategorisine başarıyla ulaşıyor.

markapia.com, başta jean ürünleri (pantolon, tulum, elbise, ceket, şort, gömlek) olmak üzere, kadın/erkek giyim ürünleri, iç giyim, fantezi giyim, spor giyim, büyük beden, tesettür giyim, ev dekorasyonu ve ev gereçleriyle birlikte 10 binin üzerinde ürün çeşitliliğine sahip. Kendi web sitesi ve mobil uygulaması haricinde, 50’den fazla pazaryeriyle iş ortaklığı bulunan Markapia, hem Türkiye hem de yurtdışındaki müşterilerine kolaylıkla ulaşıyor.

HER KESİMDEN BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

Markapia, uyguladığı fiyat politikasıyla her kesimden aile bütçesine hitap ediyor. Kaliteyle doğru orantılı olarak fiyatlar belirlenirken; kampanya ve özel indirimlerle bütçe dostu fiyatlar müşterilere yansıtılıyor. İş birliği yaptığı markalarla ürün portföyünü gün geçtikçe artıran Markapia, tüm stil ve beğenilere uygun ürün modellerini bünyesinde barındırıyor. Yüzden fazla markayla çalışıyor ve müşterilerine sunduğu hizmet ve ürün kalitesini artırmak için iş birliklerini genişletiyor.

BEŞ KITADA 140 ÜLKEYE SİPARİŞLERİ ULAŞTIRIYOR!

Türkiye’nin tüm şehirlerine kargolarını ulaştıran Markapia, yurtdışında beş kıtada 140 ülkeye kargo teslimi yapıyor. Web sitesinden verilen siparişler aynı gün kargoya veriliyor ve tüm süreçler müşterilere şeffaf şekilde sunuluyor. Marka, hizmet sürecini sadece kargo teslim aşamasında bitirmiyor; müşteri kargoyu aldıktan sonra herhangi bir problemlerinde daima iletişimde kalıyor. Web sitesinde yer alan canlı destek sohbet sistemi, çağrı merkezi ve whatsapp destek ile kullanıcılar birebir müşteri temsilcileriyle iletişime geçiyor. Web site kullanıcı deneyimini önemseyen ve müşterinin sorunsuz bir şekilde alışverişini gerçekleştirmesini isteyen Markapia, alt yapısını her zaman güncel tutuyor ve bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

MARKAPİA, AMERİKA’DA…

Sınırlarını her zaman zorlayan Markapia Global, 2022 yılında Amerika ofisini açarak global pazarda da varlığını büyütüyor. Böylelikle, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ihracatına büyük katkılar sağlıyor. Tamamen yerli ve milli sermayeyle kurulan Markapia, değerlerine sahip çıkan ama global bakış açısından da vazgeçmeyen tutumuyla büyüme adımlarını atmay