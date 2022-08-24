Milyonluk binaların arasına hobi bahçesi kurdu

Polis Memuru Emre Ayhan, pandemi döneminde evinde sıkılınca bahçesinde oluşturduğu hobi alanı, organik bir bahçeye döndü. İş dışında bütün vaktini bu hobi bahçesinde harcıyor.

Düzce'de pandemi döneminde kendisine uğraş arayan polis memuru Emre Ayhan kendisine bir hobi alanı yaparak çözüm buldu.

Ayhan, dinlenmek için oluşturduğu bahçesinde birçok sebze ve meyve yetiştiriyor.

''Her türlü sebze ve meyveyi ekiyorum''

Emre Ayhan, bahçesinde vakit geçirirken aynı zamanda sporunu da yaptığını belirtirken, “Pandemi döneminde kendimize bir eğlence kaynağı haline getirdik. Hobi bahçesi olarak küçük parçalar halinde başlamıştık. Şimdi ise bahçemizi büyüttük ve her türlü sebze ve meyveyi ekiyorum. Burada domates, oturak fasulye, salatalık, bamya, biberlerimiz, sırık fasulyeler var. Bunların tamamını burada yetiştiriyoruz. Ayrıca bahçemin diğer tarafında da karpuzlar var. Bunların tamamını hobi amaçlı yapıyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama hem sporumuzu yapıyoruz hem hobimizi yapıyoruz.

Koştura koştura bahçesine geliyor

Boş zamanlarımızda koştura koştura buraya geliyoruz. Bütün stresimizi burada atıyoruz. Burada çalışırken yorulmuyor, dinleniyoruz.” dedi





Bahçeden komşuları da yararlanıyor

İHA'nın haberine göre, komşularının ve görenlerinde beğenisini toplayan bahçeden isteyenler faydalanabiliyor. Yazın yaptığı üretim ile ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Ayhan, “Yetiştirdiğimiz mahsulü kışlık olarak da hazırlıyoruz. Ekonomik olarak da rahatlatıyor bizi. Bahçemiz binaların arasında olunca görenlerden de olumlu tepkiler alıyoruz. Burada kimseyi rahatsız edecek bir davranışımız olmuyor. Bazen balkonlarından görenler gelip çalışmalarımızı izliyorlar. İstediklerini de alabiliyorlar. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bazı şeyleri yapmak için sevmek gerekir. Bizde bu bahçeyi severek ekiyoruz.” diye konuştu