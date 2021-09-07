Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alım ilanı: Başvuru şartları 2021..

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alacak. İlanın yayınlanmasının ardından, başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, Başvuru şartları neler? İşte detaylar..

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu aracılığı işçi alacak.

Üniversitenin güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bakım onarım hizmetleri kadrolarında eleman alacağını duyurmasının ardından vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2021 tarihinden itibaren itibaren online olarak yapılacak.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak.

İlan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

AÇIKLAMALAR

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2. Askerlik ile ilişiği olmamak,

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sözlü Mülakat Tarihleri:

üvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021 Temizlik Hizmetleri : 01 Ekim 2021 Bakim ve Onarım Hizmetleri : 01 Ekim 2021