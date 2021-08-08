Min-Jae Kim kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri

Min-Jae Kim kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Min-jae Kim ile anlaşmaya varan Sarı Lacivertli ekip, transferi duyurdu. Peki Min-Jae Kim kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağatay Kurukalıp, Emir Ortakaya ve Burak Kapacak'a imza attıran Fenerbahçe , 6. transferini yaptı.

Sarı Lacivertli ekip, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli defans oyuncusu Min-jae Kim ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan transfer duyurusunun ardından sarı lacivertliler tarafından Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Min-jae Kim kimdir, kaç yaşında? Min-jae Kim nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Peki Min-Jae Kim kimdir, kaç yaşındai hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim'in hayatı ve kariyeri...

MİN-JAE KİM KİMDİR?

15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya gelen Min-jae Kim, futbol hayatına Suwon'da başladı ve 2016'da Yonsei'ye transfer oldu.

Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2 sezonda 60 maça çıkan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

İstediği teklifleri alamayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de toplam 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkı sağlayamadı.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim'in ismi Galatasaray ve Porto ile de anılıyordu. Profesyonel kariyerinde 119 maça çıkan Koreli oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.