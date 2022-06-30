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    Minik hacı adayları Kabe'de

    Ailelerinin ibadetlerine eşlik etmek üzere Mekke'ye giden minik çocuklar ihramlarıyla kalpleri ısıttı.
    • 30.06.2022 - 09:00
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    Minik hacı adayları Kabe'de

    Minik kalpler kutsal topraklarda...

    Hac ibadetlerini yerine getirmek farklı ırktan binlerce kişi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentine doğru yola çıktı.

    Minikler ihramlarıyla tavaf etti

    Aileleri ile Mekke'ye gelen minik çocuklar ise görenlerin kalplerini ısıttı.

    Kimileri annesinin kucağında, babasının omuzunda, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf etti.

    Kabe'de neşe kaynağı oldular

    Minik yaşlarında ibadet kavramını öğrenen sevimli çocuklar, Kabe'deki hacıların da neşe kaynağı oluyor.

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