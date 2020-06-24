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    Minik sincabın yemek yerken çıkardığı sesler

    Sevimli hayvanın yemek yediği sıradaki halleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 14:45
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    Minik sincabın yemek yerken çıkardığı sesler #1

    Sevimli sincapların yemek yerken görüntülenen halleri tebessü ettiriyor.

    O görüntülerden biri, sosyal medyada paylaşıldı.

    YEMEK YİYEN SİNCABIN SEVİMLİ HALİ

    Doğal ortamda yemek yiyen bir sincaba, mikrofon yaklaştırıldı. Minik hayvanın bu sırada çıkardığı sesler dikkat çekti.

    Minik sincabın yemek yerken çıkardığı sesler VİDEO

    Minik sincabın yemek yerken çıkardığı sesler #2

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