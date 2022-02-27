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    Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022 | Anlamlı, dualı, kısa-uzun Miraç Kandili mesajları

    27 Şubat Pazar günü idrak edilen Miraç Kandili vesilesiyle anlamlı, dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun kandil mesajları araştırılıyor. İşte Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022...
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 10:16
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    Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022 | Anlamlı, dualı, kısa-uzun Miraç Kandili mesajları

    Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor.

    Sevdiklerinden uzaktan olanlar, kandil gecesi mesajlarını göndermek için arraştırmalara başladı.

    Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

    Miraç Kandili gecesinde sevdiklerine en anlamlı, en güzel, dualı, ayetli kandil mesajları göndermek isteyenler, arama motorlarında kutlama mesajlarına göz atıyor.

    İşte, 2022 En anlamlı, en güzel, dualı, Miraç Kandili mesajları..

    MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2022

    • Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

    • Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

    • İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

    Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022 | Anlamlı, dualı, kısa-uzun Miraç Kandili mesajları #1

    • Tüm Müslüman aleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

    • Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

    • Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.

    • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

    • Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

    • İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle… Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

    Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022 | Anlamlı, dualı, kısa-uzun Miraç Kandili mesajları #2

    • Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

    • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

    • Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.


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