Miraç Kandili bugün mü, yarın mı idrak edilecek? 2022 Diyanet Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili bugün mü, yarın mı idrak edilecek? 2022 Diyanet Miraç Kandili tarihi

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peki Miraç Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek? İşte 2022 Diyanet Miraç Kandili tarihi...

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte kandil günleri de yakından takip ediliyor.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili geride kalırken, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran ve dua kapısının aralandığı Miraç Kandili için geri sayım başladı.

Dualar, namazlar ve ibadetler ile ihya edilecek olan ''Miraç Kandili 2022 yılında hangi güne denk geliyor?'' sorusu Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Miraç Kandili tarihi 2022 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç gecesi, mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde yer alıyor.

Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? İşte 022 Miraç Kandili'nin tarihi ve önemi hakkında bilgiler....

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, YARIN MI İDRAK EDİLECEK?

Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre, Recep ayının 27. gününde idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat 2022 gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra, gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Miraç, yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

2022 KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022

Berat Kandili: 17 Mart 2022

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022