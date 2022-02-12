Miraç Kandili tarihi 2022: Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Miraç Kandili tarihi 2022: Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edildi. Akabinde gözler Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Miraç Kandili'ne çevrildi. Peki 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte kandil günleri de yakından takip ediliyor.

Müslümanlar, yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'ni geride bırakırken, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili için geri sayıma geçti.

Dualar, namazlar ve ibadetler ile ihya edilecek olan Miraç Kandili'nin tarihi, 2022 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu.

Peygamberimizin, Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Kandili, Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek.

Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, 2022 Miraç Kandili'nin tarihi ve önemi hakkında bilgiler....

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Her yıl Recep ayının 27. Gününde idrak edilen Miraç Kandili, 2022 yılında 27 Şubat gününe denk geliyor.

Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

“Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder.

Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra, gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Miraç, yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

2022 KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022

Berat Kandili: 17 Mart 2022

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022