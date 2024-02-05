Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç orucunun fazileti Miraç kandiline saatler kaldı. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed(s.a.v)'in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denir. Peki, Miraç Kandilini ihya etmek için oruç tutulur mu?

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Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti. Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek. Peki Miraç kandilinde oruç tutmak faizletli mi? İşte, Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler...

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Kandil gecelerinde farzlar başta olmak üzere nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından tavsiye ediliyor. İçinde bulunduğumuz manevi iklim olan Üç Aylarda ise oruç tutmak çok faziletli.

Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed(s.a.v)'in Allah tarafından göğe yükseltildiği mucizevi bir gündür. Bu günü tefekkür etmek ve anlamaya çalışmak en önemli ibadetlerden biridir. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.