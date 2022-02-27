Miraç Kandilinde yapılabilecek ibadetler

Hz. Peygamber (SAV)'in hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere vardığı gecenin adı Miraç gecesidir. Mirac'ın ne olduğunu anlamak, idrak etmek, bu gecenin maneviyatına bürünmek oldukça önemlidir.

Hz. Peygamber (SAV)'in risaletinin zor zamanlarında, Allah kudretinin işaretlerini göstermek için onu Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan Semaya olmak üzere mucizevi bir yolculuğa çıkarmıştır.

Bu kutlu yolculukta beş vakit namaz, Allaha kimseyi ortak koşmayanların büyük günahlarının affedileceği, ve Bakara suresinin son iki ayeti (Amenerrasulu), Rabbimiz tarafından biz müminlere hediye edilmiştir. Sizler için, Miraç gecesinde yapılabilecek tüm ibadetleri derledik....

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Peygamber Efendimiz bu gece hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu geceye özel ibadet yoktur fakat Miracı okuyup anlayıp idrak etmek, bu geceyi güzel ve manevi bir hal ile geçirmek gerekir.

Miraç gecesinde yapılabilecek ilk şey, Mirâcı anlamaktır. Miraç gecesinin ne olduğunu, Peygamberimizin bu gecede neler yaşadığını anlamak ve tefekkür etmek, o manevi iklimi hissetmemizi sağlayacaktır. Miraç gecesini idrak ettikten sonra, yapılacak ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Farz ve nafile namazları kılmak

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Miraç gecesini Namazın bize hediye edildiği gün olarak düşünürsek, namaz borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların nafile namaz kılması bu gece yapılacak ibadetlerdendir.

2-Kuran-ı Kerim okumak

Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi’nin son iki ayetidir. Bu gece bol bol Kur’ân-ı Kerîm okumak ve anlamıyla meşgul olmak tavsiye edilmiştir.

Kütüb-ü Sitte’de Abdullah Bin Mesut’tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti (Amenerrasulu) okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

“−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin Efendisi:

“−Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

3- Tevbe İstiğfar etmek

Allah(C.C), şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir.

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr (Estağfirullah) ederim...” (Müslim) buyurmuşlardır.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc’da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...”

4-Dua etmek

Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (Furkan suresi 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Hz. Peygamber (SAV), sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî)

5-Salavat Getirmek

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi (Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed) Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

6-Oruçlu olmak

Rahmetin ve bereketin mevsimi olan üç aylarda, kandilleri, pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmek, hem nefsimizi terbiye eden, hem vücudumuza sıhhat sağlayacak makbul bir ibadettir.

7-Sadaka Vermek





Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibinin Allah’ın sevgisini kazanabileceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Bir Yetimin yüzünü güldürmek, yoksul bir çocuğun karnını doyurmak yapılacak en güzel ibadettir.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

8-Teheccüd (Gece Namazı) kılmak

Allah, teheccüd namazını Peygamber Efendimiz’e husûsî olarak farz kıldı. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Gecenin bir kısmında da sâdece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur’ân ile teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûda eriştirir.” (el-İsrâ 17/79)





Peygamber Efendimiz teheccüd namazı ile İlgili şöyle buyurdu:

“Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah’a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.” (Tirmizi, Deavât, 101)

“…Farzlar dışında en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 203)