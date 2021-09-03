Miralem Pjanic kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in hayatı ve kariyeri

Beşiktaş, Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i transfer etti. Bu transferin ardından Miralem Pjanic'in kariyeri merak konusu oldu. Peki Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic kimdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı.

Alex Teixeira, Michy Batshuayi gibi yıldızlardan sonra takviyelerine devam eden siyah beyazlı ekip, Barcelona'nın geçtiğimiz sezon 60 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. Transferin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Pjanic'in kariyeri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı.

Peki Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Miralem Pjanic hangi takımlarda oynadı? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kariyeri...

MİRALEM PJANİC KİMDİR?

2 Nisan 1990 tarihinde Zvornik'te dünyaya gelen Miralem Pjanic, Bosna Herseklidir vr Lüksemburg pasaportu da bulunmaktadır. İlk transferini 2004 yılında yapan yıldız orta saha, 2004 yılında Schifflange 95'ten Fransız ekibi Metz'in altyapısına katıldı.

Yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkarak A takım kadrosuna dahil edilen Pjanic, Metz formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı ve Haziran 2008'de ülkenin en köklü ekiplerinden olan Lyon'a transfer oldu.

Lyon'un vazgeçilmezleri arasına giren Pjanic, burada 3 sezon geçirdi. 121 maçta 16 gol, 21 asistle skora katkı yapan Boşnak oyuncu, Ağustos 2011'de Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.

Yıldız futbolcu kısa sürede performansıyla Serie A’nın en iyi orta saha oyuncularından biri oldu. Başkent ekibinde toplam 185 maça çıkan, 30 gol, 44 asistle skora katkı veren Pjanic'in bir sonraki durağı Serie A devi Juventus oldu.

Haziran 2016'da Juve'ye imza atan Pjanic, Siyah Beyazlı formayı giydiği 4 yılda toplam 7 kupa kazandı. 1.78 boyundaki orta saha oyuncusu, Torino ekibiyle 4 Serie A, 2 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

178 maçta 22 gol atan ve 41 asist yapan Pjanic, İtalya macerasının ardından dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'ya tam 60 milyon Euro (590 milyon TL) bonservis karşılığında imza attı.

Katalan ekibindeki kariyerine İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Boşnak oyuncu, Barça formasını 30 kez giyerken skor katkısı sağlayamadı. Lionel Messi ve Griezmann’ı kaybeden Barça, vergilerle birlikte senelik maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan Boşnak oyuncuyu da gözde çıkarmak zorunda kaldı.

Pjanic, bu sezon ligin ilk 3 haftasında sadece Getafe maçının kadrosuna alındı ancak süre bulamadı. Barcelona, dün yıldız futbolcunun adını La Liga listesinden çıkarttı. 2014 yılında ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Miralem Pjanic, A Milli Takım formasını 101 kez giydi ve 15 gol atma başarısı gösterdi.