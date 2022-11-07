Misafirlere sunulabilecek pratik İtalyan kurabiyesi tarifi! Biscotti tarifi nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

İtalya'da sıkça tüketilen ve İtalyan kurabiyesi olarak bilinen Biscotti tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. İşte evde misafirlere yapılabilecek İtalyan kurabiyesi Biscotti tarifi ve malzemeleri...

Evde bulunan malzemelerle rahatlıkla hazırlayabileceğiniz İtalyan kurabiyesi tarifi, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ailenize, çocuklarınıza ve misafirlerinize sunabileceğiniz bu mükemmel lezzet, evde de birkaç malzemeyle pratik şekilde hazırlanabiliyor. İşte İtalyan kurabiyesi Biscotti tarifi...

İtalyan kurabiyesi malzemeleri!

40 gram damla çikolata

1 adet portakal rendesi

1 tutam tuz

220 gram un

75 gram badem

4 gram karbonat

4 adet yumurta

100 gram şeker

Üzeri için malzemeler;

Beyaz çikolata

İtalyan kurabiyesi tarifi!

Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpmalısınız. Sonrasında un ve bütün kuruyemiş malzemelerini üzerine ilave edin. Hazırladığınız hamuru 4 parçaya bölün. Uzun bir şekilde sarmalısınız. Ardından tepsiye dizin. Sonrasında ise 35-40 dakika arası pişirmelisiniz.

Rengi pembeleşmeden almalısınız. Şimdi ise hamurları dilimleyin ve yeniden tepsiye dizin. 20 dakika civarı üzerleri kızarana dek pişirin. Son olarak fırından alın ve soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!