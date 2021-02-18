Mısır sokaklarında ihtiyar bir delikanlı

Kahire'de 68 yaşındaki Abdel Mohaimen Shehata Ali'nin spor azmi görenleri şaşırtıyor.

Mısır'ın Kahire Şehrinde 68 yaşındaki Abdel Mohaimen Shehata Ali, sokakları kendi spor salonu olarak kullanıyor.

Shehata Ali yaşına rağmen fit ve diri olmak için savaştığını söylüyor.

BIRAKMASINI SÖYLEYENLER VAR

Bunu da şehrin sokak ışıklarına, ağaçlara, merdiven demirlerine tırmanarak ve Nil Nehri boyunca devam eden yollarda çalışarak başarıyor.

Shehata Ali, kendisine yaşlandığını ve bırakması gerektiğini, hareketlerinden birini yaparken bir yerinin kırılabileceğini söyleyenler olduğunu belirtiyor.

Ali o kişilerle ilgili ''Bu onların düşünme şeklidir. Bunu hiç düşünmüyorum. Eğer düşünürsem bırakırım.'' diyor.

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