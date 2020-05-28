Mısırlı sunucunun zor anları

Canlı yayında kucağında sevdiği maymunun saldırısına uğrayan sunucu, stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı.

Ekran önü her sunucu için unutulmaz bir tecrübe olsa da yaşanan aksaklıklar yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor.

Mısırlı televizyon sunucusu Lobna Asal da bu kötü tecrübeyi yaşayan isimlerden oldu.

Canlı yayına kucağına maymun alan Asal, bir süre onu sevdi.

MAYMUN SALDIRDI

Ancak kısa bir sürenin ardından maymun birden bire hareketlenmeye başladı. Sunucu daha ne olduğunu anlayamadan saldırıya maruz kaldı.

Mısırlı sunucuya canlı yayında maymun saldırdı İZLE

Saldırı esnasında canlı yayın konuğunun kahkahalara boğulması dikkatlerden kaçmadı.

YAYINI TERK ETTİ

O anlar stüdyo kamerasına anbean yansırken, Mısırlı sunucu yayını terk etmek zorunda kaldı.