Mobilite Ekosistemi Bilişim Vadisi’nde buluştu! Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mobilite ekosistemini geliştirmek amacıyla düzenlenen Midlands Future Mobility Trade Mission in Türkiye 2023 Konferansı, Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Mobilitenin geleceğine bir perspektif sunan etkinlikte mobiliteye yönelik trendler, fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mobilite ekosistemini geliştirmek amacıyla Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı, Midlands ve Bilişim Vadisi partnerliğinde ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) iş birliği ve Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) de katkılarıyla düzenlenen Midlands Future Mobility Trade Mission in Türkiye 2023 Konferansı, otomotiv ve mobilite alanında faaliyet gösteren Intelligent Energy, Horiba Mira, Aurrigo, Cenex, Versinetic, TAE Solutions ve Clean Air Power olmak üzere 7 Midlands şirketlerinin delegelerinin, SMMT şirketinin ve Bilişim Vadisi’nden de mobilite şirketleri olan AirCar, Niocycle, Saykal Elektronik ve Büyütech firmalarının katılımı ve sunumlarıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti.

The Midlands Future Mobility Trade Mission in Türkiye 2023 Konferansı’nda; hidrojen yakıt hücresi, elektrifikasyon mühendislik, elektrikli araç batarya yönetim sistemleri, test-validasyon, otonom sürüş, mobilitede hassas metal döküm çözümleri, toplu taşıma ve filolarda dekarbonizasyon çözümleri, elektrikli şarj imalat çözümleri, tasarım, batarya kontrol sistemleri ve kablosuz şarj, içten yanmalı motorlarda hidrojen yakıtı kullanımı, powertrain, elektrik motorları, retrofit, düşük karbon emisyonu ve net zero politikası konularına odaklanıldı.

Midlands Future Mobility Trade Mission in Türkiye 2023 Konferansı, Birleşik Krallık-Midlands Bölgesi İleri Mühendislik ve İmalat Sektörü Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Yöneticisi David Zevulun, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Atacan Güner ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Ticaret Direktörü Ben Aldred’in açılış konuşmalarıyla başladı.

BİRLEŞİK KRALLIK-MIDLANDS BÖLGESİ İLERİ MÜHENDİSLİK VE İMALAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNDEN SORUMLU YÖNETİCİSİ DAVID ZEVULUN: “DAHA İYİ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA ÇEVRE DOSTU BİR MOBİLİTE YARATMALIYIZ”

Açılış konuşmasında yaşanan depreme vurgu yaparak dünyayı korumanın ve gelecek için daha iyi, daha güvenli ve daha çevre dostu bir mobilite yaratma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu bir kez daha anladıklarını belirten Birleşik Krallık-Midlands Bölgesi İleri Mühendislik ve İmalat Sektörü Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Yöneticisi David Zevulun, “Bugün bilgi alışverişinde bulunmak ve gelecekteki hareketlilik fırsatlarını keşfetmek için buradayız. Türkiye ve Birleşik Krallık Midlands’in bu hedefte büyük ortaklar olacağına inanıyoruz” dedi.

BİLİŞİM VADİSİ GENEL MÜDÜRÜ A. SERDAR İBRAHİMCİOĞLU: “GELECEĞİN MOBİLİTESİNİ BİRLİKTE ÇALIŞARAK İNŞA EDEBİLİRİZ”

Açılış konuşmasına yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Yaralarımızı daha çok çalışarak iyileştirebiliriz. Bugün Birleşik Krallık ile Midlands Engine Trade Mission Programı için bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Bilişim Vadisi’nin açılışının yapıldığı 2019 yılında Togg’un da lansmanı yapıldı. Şu ana kadar geldiğimiz noktada Bilişim Vadisi olarak 120’yi aşkın mobilite firmasına ev sahipliği yapıyoruz. Ekosistemimizi geliştirmek için sekiz hafta süren mobilite hızlandırma programları gerçekleştiriyoruz. Bu programlarla girişimcilere mentörlükler veriyoruz” bilgisini verdi. Mobilitenin geleceğini birlikte çalışmakta ve başarmakta gördüklerinin altını çizen A. Serdar İbrahimcioğlu, “Geleceğin mobilitesini birlikte çalışarak inşa edebiliriz” diye konuştu.

BİRLEŞİK KRALLIK ULUSLARARASI TİCARET BAKANLIĞI DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA TİCARET MÜSTEŞAR YARDIMCISI VE TÜRKİYE TİCARET DİREKTÖRÜ BEN ALDRED: “GELECEK FARKLI, GELECEK TEKNOLOJİDE”

Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Ticaret Direktörü Ben Aldred, “Biz geleceğe doğru bakmak istiyoruz. Birleşik Krallık Türkiye’nin iyileşme sürecinde kararlı. Bir önceki görevimde Birleşik Krallık’ta teknik ticaret bariyerlerini kaldırmak üzere baş müzakereciydim. Bu rolde en gerçek anladığımız şey ülkelerin ve sektörlerin beraber çalışması ve ticaret ve inovasyon ekosistemini geliştirmesinden emin olmaktı. Ticareti de daha ileri taşıyabilmek için de regülasyonları düzenlemekti. Gelecek farklı, gelecek teknolojide. İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı olarak bu güzel kampüste bu etkinliğe en nazik şekilde ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TAYSAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATACAN GÜNER: “TAYSAD MOBİLİTE ŞİRKETLERİ İLE STRATEJİK ORTAKLIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR”

Birleşik Krallık’ın TAYSAD’ın ihracat hedef ülkelerinden birisi olduğuna vurgu yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Atacan Güner, “TAYSAD, hedef ülkelerde otomotiv üreticileri, tedarikçileri ve mobilite şirketleri ile otomotiv yan sanayi tedarikini artırmak için stratejik ortaklık oluşturmayı hedefliyor. Bu etkinliğin TAYSAD üyeleri ve Midlands şirketleri için stratejik bir etkinlik olacağını umuyorum” dedi.

İki ülke arasında mobilite ekosistemini geliştirmek için gerçekleşen Konferans’ta Birleşik Krallık’ın gelecekteki mobilite, EV’ler ve ilgili teknolojiler konusundaki çalışmaları ve mobilite alanındaki uzmanlığı Türkiye’deki elektrikli araç üreticileriyle paylaşıldı. Ayrıca etkinliğin ikinci gününde iki ülkenin mobilite alanında çalışan deneyimli firmalarıyla B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Firmalar hem networklerini geliştirme hem de farklı alanlarda iş birlikleri ve yatırım imkanlarını konuşma fırsatı buldu.

Bilişim Vadisi Hakkında

2019 yılında faaliyete başlayan Bilişim Vadisi, 2021 yılı itibariyle de Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi oldu. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirmek için Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilişim Vadisi, Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor. Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Bu platform bünyesinde her birinin kendine has kümelenmeleri bulunan mobilite, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, tasarım teknolojileri, akıllı şehirler ve oyun teknolojileri kategorilerinde ekosistemi güçlendirecek çalışmalar yürütülüyor.

The UK Goverment Hakkında

Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaret Departmanı (DBT), Birleşik Krallık ticaretini dünya genelinde teşvik etme ve yabancı yatırımı ekonomimize çekme konusunda genel sorumluluğa sahiptir. Uluslararası ticaret politikasını müzakere etme, ticareti destekleme ve aynı zamanda dışa dönük bir ticari diplomasi stratejisi sunma sorumluluğuna sahip uzmanlaşmış bir devlet kurumudur.

TAYSAD Hakkında

1978 yılında kurulan TAYSAD, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir. 500’ü aşkın üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin %65’ini ve ihracatının da %70’ini temsil ediyor. Üyelerinin %11’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapan TAYSAD, Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliği taşıyan TAYSAD, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve otomotiv tedarik sanayisinin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturuyor.

OSD Hakkında

Otomotiv üreticisi 11 firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur. 7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde her biri küresel birer oyuncu olan 13 üye firma ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 48 yıldır başarı ile sürdürmektedir. Ocak 1995’den bu yana OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.