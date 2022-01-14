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    Modern insana ait en eski fosil, 33 bin yıldan daha eski

    Modern insana ait olduğu belirtilen en eski fosillerin bilinenden 33 bin yıl daha eskiye ait olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 04:40
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    Modern insana ait en eski fosil, 33 bin yıldan daha eski

    Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Etiyopya'da 1967'de bulunan, şu ana kadar yaklaşık 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen 'Omo I' adlı fosilin 233 bin yaşında olduğunu belirledi.

    Fosilin bulunduğu tortul tabakası üzerindeki volkanik küllerin jeokimyasal yapısını inceleyen bilim insanları, bu küllerin Etiyopya'da yaklaşık 233 bin yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamaya ait olduğunu tespit etti.

    ARGON-ARGON METODU KULLANILDI

    Fosilin yaş tespitinde, kuvaterner ve öncesi jeolojik dönemlere ait volkanik malzemelerin yaşlandırılmasında kullanılan radyometrik yaşlandırma yöntemi olan Argon-Argon metodu kullanıldı.

    Modern insana ait en eski fosil, 33 bin yıldan daha eski #1

    Arkeolojide ve tarihi dönemlerdeki bir fosili tarihlendirmenin en iyi yollarından biri olan bu metot sayesinde yaş verme işleminde en fazla 100 yıllık bir oynama olabiliyor.

    Modern insana ait en eski fosil, 33 bin yıldan daha eski #2


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