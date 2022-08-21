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    Modifiye severler Bolu'da bir araya geldi

    Modifiye araç meraklıları Bolu'da bir araya gelerek, geliştirdikleri araçları sergiledi.
    • 21.08.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 14:28
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    Modifiye severler Bolu'da bir araya geldi

    Otomobillerin orijinal görüntülerine müdahale ettirerek farklı şekiller verdiren modifiye araç tutkunlarının sayısı giderek artıyor.

    Bolu Fest tarafından düzenlenen bir organizasyona, Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında gerçekleştirildi. Organizasyona 9 ilden toplam 500 modifiyeli araç katıldı.

    Arabaların ilgi odağı olduğu festivalde katılanlar eğlenceye doydu

    Ses sistemleriyle, güçlendirilmiş motorlarıyla, gövde kaplamalarıyla ihtişamlı bir gösteri sunan modifiyeli arabalar ilgi odağı oldu.

    Etkinliğe gelen modifiye severler ise şarkılarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

    Modifiye severler Bolu da bir araya geldi #1

    Modifiye severler Bolu da bir araya geldi #2

    Modifiye severler Bolu da bir araya geldi #3

    Modifiye severler Bolu da bir araya geldi #4


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