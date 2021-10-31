Modifiye tutkunları Burdur'da bir araya geldi

Burdur'da düzenlenen Modifiye Araçlar Festivali'ne, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden 350'ye yakın araç katıldı.

Araçlarına binlerce liralık masraf yapan modifiye tutkunları sık sık gündeme geliyor.

Türkiye'de özellikle Tofaş araç tutukunları yeniledikleri araçlarını sıfır araçlardan daha yüksek fiyatlara satışa çıkarıyor.

350'YE YAKIN ARAÇ KATILDI

Farklı bir sektör haline gelen bu tutkuya sahip gençler Burdur'da bir araya geldi.

Modifiye Araçlar Festivaline, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden 350'ye yakın araç katıldı.





TOFAŞ GÜZELLİK YARIŞMASI

Türkiye’nin birçok illerinden katılımcıların olduğu programda çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlendi.

Festivalde "Müzik Sistemli Araçlar Arasında Desibel Yarışması", "Klasik Araçlar Arasında Güzellik Yarışması", "Tofaş Araçlar Güzellik Yarışması" düzenlendi.





148 DESİBELLİK SES SİSTEMİ

Festival havasında geçen etkinlikte, bir aracın içine yerleştirilen ses sistemi ise izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

Ses sisteminden araç çamlarının kırıldığı öğrenilen araçta meraklı gençler 148 desibellik ses sistemi bulunan araç içinde durmaya çalıştı.

Araçtan çıktıklarında geçici duyma kaybı yaşayan gençler kendilerini araçtan dışarı zor atıp kulaklarını tuttu.

7'den 70'e binlerce modifiye araç tutkununun ilgiyle izlediği festival, akşam saatlerine kadar devam etti.

Farklı marka ve modellerdeki araçların yer aldığı etkinlikte çekici üzerine yerleştirilen aracın ise lastiklerini yakması izleyenleri etkiledi.