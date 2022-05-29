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    Modifiye tutkunları İstanbul'da bir araya geldi

    Çeşitli şehirlerden gelerek Çekmeköy'deki Car Fest 2022'ye katılan modifiye tutkunları renkli görüntüler oluşturdu.
    • 29.05.2022 - 15:08
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    Modifiye tutkunları İstanbul'da bir araya geldi

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ‘Car Fest 2022’ modifiye araç etkinliği düzenlendi.

    Nişantepe Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce araç görücüye çıktı.

    Çekmeköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkaran modifiyeli araçlar, gün boyu meraklılarının beğenisine sunuldu.

    Drift gösterisi yapıldı

    İHA'nın haberine göre trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen drift gösterilerinin de yer aldığı etkinlik izleyiciler tarafından ilgi gördü.

    Çocukluğundan bu yana modifiyeli araç tutkunu olduğunu belirten Tayfun Sevinç, “Çocukluktan gelme, yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Severek ve tutkuyla yapıyorum, gördüğünüz gibi araçlarımıza değer veriyoruz. Bugün burada dostluk buluşması, aile buluşması var. Burada herkes kendi emeğini sergiliyor” dedi.

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