Moldovyalı Cristina Zoia, Müslüman oldu

Moldovya vatandaşı Cristina Zoia, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olması sonrasında Fatma ismini aldı.

Müslüman olmak istediğini belirterek Yalova İl Müftülüğü'ne başvuran Moldovya vatandaşı Cristina Zoia için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İslam dini hakkında bilgiler verildi.

Müslümanlığı seçen Cristina Zoia'nın, İslam dinini en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu.

"Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz"

Yılmaztürk, "Moldovya vatandaşı Cristina Zoia kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz." dedi.

Fatma ismini aldı

Merasim, Zoia’nın Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi.

İHA'nın haberine göre, Müslüman olarak Fatma ismini alan Cristina Zoia'yı tebrik eden Yılmaztürk, kendisine Kur'an-ı Kerim meali ile dini kitaplar hediye etti.