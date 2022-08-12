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    Mondihome'un Polatlı mağazasında "robot müşteri temsilcisi" dönemi

    Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 11:33
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    Mondihome'un Polatlı mağazasında 'robot müşteri temsilcisi' dönemi

    Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazasının hizmete aldığı robot müşteri temsilcisi RoboMondi'nin tanıtımı yapıldı.

    Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, insan hayatına hızı ve rahatlığı getiren teknoloji artık mobilya sektöründe de yerini almaya başlıyor.

    Müşterilerin hayatına kolaylık sağlanması amacıyla Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazası tarafından RoboMondi projesi hayata geçirildi.

    Mondihome bayisi olarak faaliyet gösteren Dekor Mobilya'nın yatırımıyla hayata geçen projede yapay zeka alt yapısına sahip RoboMondi ile mobilya alışverişi farklı bir boyuta taşındı.

    Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor. Talep edilmesi halinde alternatif seçenekleri de anlatan robot, mobilya seçiminde karar verme sürecini hızlandırıyor.

    Mondihome un Polatlı mağazasında 'robot müşteri temsilcisi' dönemi #1


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